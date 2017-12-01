Девятнадцать омичей будут отвечать за выборы президента России
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 15:15, последнее обновление 1 декабря 2017, 15:59  •  печать

Девятнадцать омичей будут отвечать за выборы президента России

Автор:

Распоряжение о создании рабочей группы, которая будет помогать избирательным комиссиям на президентских выборах, подписал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

В состав рабочей группы вошли 19 человек. Возглавил ее зампред правительства Омской области Владимир Компанейщиков. Его заместителем стал начальник управления внутренней политики региона Михаил Каракоз. Кроме них в списке - советники губернатора, руководители региональных министерств и ведомств: Антон Банников, Олег Заремба, Юрий Карючин, Андрей Кузнецов, Владимир Куприянов, Геннадий Привалов, Борис Смольников, Станислав Сумароков, Максим Сушков.

По согласованию в деятельности рабочей группы будут участвовать председатели облизбиркома Алексей Нестеренко и горизбиркома - Иван Ходаков, заммэра Евгений Асташов, медиаменеджеры Игорь Катунин и Александр Малькевич, руководители департаментов мэрии Алексей Мартыненко и Радмила Мартынова, глава Калачинского района Фридрих Мецлер.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, известные россияне уже заявляют о планах поучаствовать в них.

Теги  •  #Александр Бурков #выборы #Президент России

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Маршрутная сеть Омска: как будет ходить общественный транспорт в 2018 году  •  сегодня, 15:59  •  
В двух квартирах каждого омского дома стоят магниты на счетчиках  •  сегодня, 15:56  •   1
Полицейские возбудили уголовное дело после смертельной аварии на Левобережье  •  сегодня, 15:47  •  
Выходные в Омске: "Около полуночи" споем песни бардов  •  сегодня, 15:42
До Омска не добрались пять тонн свиного шпика  •  сегодня, 15:30
Главнокомандующая семейного счастья: как омская мама вырастила четырех офицеров  •  сегодня, 14:27
Еще новости