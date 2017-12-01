Девятнадцать омичей будут отвечать за выборы президента России

Распоряжение о создании рабочей группы, которая будет помогать избирательным комиссиям на президентских выборах, подписал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

В состав рабочей группы вошли 19 человек. Возглавил ее зампред правительства Омской области Владимир Компанейщиков. Его заместителем стал начальник управления внутренней политики региона Михаил Каракоз. Кроме них в списке - советники губернатора, руководители региональных министерств и ведомств: Антон Банников, Олег Заремба, Юрий Карючин, Андрей Кузнецов, Владимир Куприянов, Геннадий Привалов, Борис Смольников, Станислав Сумароков, Максим Сушков.

По согласованию в деятельности рабочей группы будут участвовать председатели облизбиркома Алексей Нестеренко и горизбиркома - Иван Ходаков, заммэра Евгений Асташов, медиаменеджеры Игорь Катунин и Александр Малькевич, руководители департаментов мэрии Алексей Мартыненко и Радмила Мартынова, глава Калачинского района Фридрих Мецлер.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, известные россияне уже заявляют о планах поучаствовать в них.