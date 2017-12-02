Фадиной подписали отставку из омского правительства
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  2 декабря 2017, 16:32, последнее обновление 2 декабря 2017, 17:21  •  печать

Фадиной подписали отставку из омского правительства

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На следующей неделе чиновница перестанет быть министром экономики региона, чтобы занять должность мэра Омска.

Накануне было опубликовано распоряжение врио губернатора Александра Буркова об отставке главы регионального Минэкономики Оксаны Фадиной. Последним днем работы в облправительстве для нее станет 7 декабря.

- Освободить министра экономики Омской области Фадину Оксану Николаевну от замещаемой государственной должности  7 декабря 2017 года в связи с удовлетворением ее письменного заявления об отставке, - говорится в документе.  

На следующий же день, 8 декабря, Фадина займет пост градоначальника Омска. Ее единогласно выбрали новым мэром депутаты горсовета на пленарном заседании 22 ноября. Как ранее сообщал "Омск Здесь", инаугурация пройдет в Концертном зале филармонии. Приглашены  депутаты, члены правительства и мэрии, сотрудники органов исполнительной власти, руководители федеральных органов, различных учреждений, представители общественных организаций, почетные граждане - всего около 700-800 человек. Именно поэтому мероприятие перенесли из Органного зала, который значительно меньше.

Теги  •  #мэр #Оксана Фадина #отставка

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