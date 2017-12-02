Фадиной подписали отставку из омского правительства

Накануне было опубликовано распоряжение врио губернатора Александра Буркова об отставке главы регионального Минэкономики Оксаны Фадиной. Последним днем работы в облправительстве для нее станет 7 декабря.
- Освободить министра экономики Омской области Фадину Оксану Николаевну от замещаемой государственной должности 7 декабря 2017 года в связи с удовлетворением ее письменного заявления об отставке, - говорится в документе.
На следующий же день, 8 декабря, Фадина займет пост градоначальника Омска. Ее единогласно выбрали новым мэром депутаты горсовета на пленарном заседании 22 ноября. Как ранее сообщал "Омск Здесь", инаугурация пройдет в Концертном зале филармонии. Приглашены депутаты, члены правительства и мэрии, сотрудники органов исполнительной власти, руководители федеральных органов, различных учреждений, представители общественных организаций, почетные граждане - всего около 700-800 человек. Именно поэтому мероприятие перенесли из Органного зала, который значительно меньше.