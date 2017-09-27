Юрий Тетянников: "Единая Россия" не будет доминировать в горсовете"

Выступая перед журналистами после сегодняшнего заседания горсовета, Юрий Тетянников рассказал, что у всех избранных депутатов, несмотря на партийную принадлежность, схожие задачи:

- Желание у всех одно - помочь городу, выполнить свои обещания. Городской совет - это представительный орган, мы представляем интересы людей. Мы не обслуживаем интересы мэрии, правительства, мы выражаем мнение горожан. Поэтому каждый депутат вне зависимости от того, к какой фракции принадлежит, должен выполнять свои функции. Честно скажу, "Единая Россия" доминировать не должна и не будет. Политика - это искусство договариваться, находить компромиссы.

Напомним, в шестом созыве Омского городского совета получили представительство пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России".