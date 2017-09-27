Омский горсовет сформировал комитеты

Вопрос рассматривался сегодня, 27 сентября. Депутаты проголосовали за сохранение структуры горсовета и создание семи комитетов: по регламенту и вопросам организации работы ОГС; по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка; по вопросам экономического развития и муниципальной собственности; по финансово-бюджетным вопросам; по социальным вопросам; по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

На сегодняшнем заседании утвердили списочный состав шести профильных комитетов - в каждый из них записались более тридцати человек. Председатели комитетов и их заместители будут определены на предстоящей неделе.

Позднее других будет сформирован комитет по регламенту и вопросам организации работы ОГС, куда помимо руководителей комитетов войдут представители пяти партийных фракций, которым ещё предстоит пройти процедуру регистрации в городском совете.