В Омском горсовете будут искать компромиссы между партиями

После своего избрания Владимир Корбут рассказал журналистам, что перед ним стоит задача - улучшить качество жизни горожан, поэтому он осознаёт всю ответственность и перед избирателями, и перед депутатами.

- Мне нужно будет создавать условия для консолидации пяти партийных организаций, которые вошли в горсовет, находить компромиссы и, скажу по-военному, выстраивать вертикаль власти для того, чтобы решения, принимаемые в высших органах власти, исполнялись органами местного самоуправления. Каждый гражданин через своего депутата должен быть услышанным, - отметил Корбут.

Спикер пообещал, что "Единая Россия", получившая большинство в думе, будет вести диалог с остальными четырьмя партиями (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России"), так как все депутаты пришли в горсовет с наказами избирателей.