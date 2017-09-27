В Омском горсовете будут искать компромиссы между партиями
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 17:40, последнее обновление 27 сентября 2017, 17:44  •  печать

В Омском горсовете будут искать компромиссы между партиями

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Избранный сегодня председатель городского совета Владимир Корбут очертил основные рабочие цели на новом посту.

После своего избрания Владимир Корбут рассказал журналистам, что перед ним стоит задача - улучшить качество жизни горожан, поэтому он осознаёт всю ответственность и перед избирателями, и перед депутатами.

- Мне нужно будет создавать условия для консолидации пяти партийных организаций, которые вошли в горсовет, находить компромиссы и, скажу по-военному, выстраивать вертикаль власти для того, чтобы решения, принимаемые в высших органах власти, исполнялись органами местного самоуправления. Каждый гражданин через своего депутата должен быть услышанным, - отметил Корбут. 

Спикер пообещал, что "Единая Россия", получившая большинство в думе, будет вести диалог с остальными четырьмя партиями (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России"), так как все депутаты пришли в горсовет с наказами избирателей.

Теги  •  #Владимир Корбут #Горсовет

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