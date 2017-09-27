Число выборщиков мэра Омска увеличилось
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 15:27, последнее обновление 27 сентября 2017, 15:55  •  печать

Число выборщиков мэра Омска увеличилось

Автор:

Теперь на отбор кандидатов на пост градоначальника будут влиять новые политические силы.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета рассматривались изменения процедуры выборов мэра. Изменения связаны с результатами прошедших выборов - в горсовет избрались пять партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР "Справедливая Россия", "Коммунисты России"), и все они имеют право выдвинуть своего представителя в комиссию по отбору кандидатов на пост градоначальника.

Ранее в состав выборщиков входили 12 человек, теперь комиссия расширена до 14 человек. Напомним, это два почётных гражданина Омска, пять представителей городского совета и 7 человек, предложенных губернатором Омской области.

Также внесена ещё одна существенная поправка, которая избавляет претендентов от необходимости писать предвыборную программу.

Мы учитываем решение Верховного суда, признавшего недействительной норму, по которой от кандидатов требуется программа. Это не обязательное условие, поэтому мы его исключаем, - сообщил депутат Юрий Федотов.

Обе поправки были приняты во всех чтениях. Таким образом, процедура отбора кандидатов на пост мэра Омска стартует уже в ближайшее время.

Теги  •  #выборы #мэр #Юрий Федотов

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Парака  •  27 сентября 2017, 15:33

Главное, чтобы не было коррупции при выборе нового мэра. Все остальное не имеет значения.

Ответить
Последние новости
Омская область лишается многофункциональных центров госуслуг  •  сегодня, 17:02
В Омске открыли первый центр для туристов  •  сегодня, 16:38  •   1  •  
Иркутский студент прятал в омском лесу 9 кг наркотиков  •  сегодня, 16:26
Омский "Сладонеж" наказали за контрафактный "Хуторок"  •  сегодня, 16:11
Полицейские поймали в Омске серийного автовора  •  сегодня, 16:02
Реабилитация озера в главном парке Омска обойдётся в 5 млн рублей  •  сегодня, 15:45
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400