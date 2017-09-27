Число выборщиков мэра Омска увеличилось

Теперь на отбор кандидатов на пост градоначальника будут влиять новые политические силы.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета рассматривались изменения процедуры выборов мэра. Изменения связаны с результатами прошедших выборов - в горсовет избрались пять партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР "Справедливая Россия", "Коммунисты России"), и все они имеют право выдвинуть своего представителя в комиссию по отбору кандидатов на пост градоначальника.

Ранее в состав выборщиков входили 12 человек, теперь комиссия расширена до 14 человек. Напомним, это два почётных гражданина Омска, пять представителей городского совета и 7 человек, предложенных губернатором Омской области.

Также внесена ещё одна существенная поправка, которая избавляет претендентов от необходимости писать предвыборную программу.

Мы учитываем решение Верховного суда, признавшего недействительной норму, по которой от кандидатов требуется программа. Это не обязательное условие, поэтому мы его исключаем, - сообщил депутат Юрий Федотов.

Обе поправки были приняты во всех чтениях. Таким образом, процедура отбора кандидатов на пост мэра Омска стартует уже в ближайшее время.