Единороссы выдвинули кандидатуру Корбута на пост спикера Горсовета
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 26 сентября 2017, 18:11, последнее обновление 26 сентября 2017, 18:23  •  печать

Единороссы выдвинули кандидатуру Корбута на пост спикера Горсовета

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При голосовании внутри партии, как и предполагалось, на пост спикера Горсовета выдвинули главу омских спасателей Владимира Корбута.

Голосование состоялось сегодня во время конференции регионального отделения "Единой России" в областной библиотеке имени Пушкина. Выбор нужно было сделать между двумя кандидатами - избранными депутатами: Владимиром Корбутом и Ларисой Горностаевой. По данным омских СМИ, Горностаева попыталась взять самоотвод, но секретарь регионального отделения Юрий Тетянников не позволил этого сделать, напомнив, что в бюллетене должно быть две кандидатуры.

Итог: за Ларису Горностаеву проголосовали 23 человека, за Владимира Корбута - 105. 

Несколько делегатов рекомендовали фракции на пост вице-спикера Горсовета выдвинуть Светлану Студеникину. Но, как оказалось, это возможно только в виде рекомендации избранным кандидатам. Теперь кандидатура Владимира Корбута будет выдвинута от фракции "Единой России" на пост спикера Горсовета.

 

Теги  •  #Владимир Корбут #Горсовет #спикер

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