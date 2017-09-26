Единороссы выдвинули кандидатуру Корбута на пост спикера Горсовета

Голосование состоялось сегодня во время конференции регионального отделения "Единой России" в областной библиотеке имени Пушкина. Выбор нужно было сделать между двумя кандидатами - избранными депутатами: Владимиром Корбутом и Ларисой Горностаевой. По данным омских СМИ, Горностаева попыталась взять самоотвод, но секретарь регионального отделения Юрий Тетянников не позволил этого сделать, напомнив, что в бюллетене должно быть две кандидатуры.

Итог: за Ларису Горностаеву проголосовали 23 человека, за Владимира Корбута - 105.

Несколько делегатов рекомендовали фракции на пост вице-спикера Горсовета выдвинуть Светлану Студеникину. Но, как оказалось, это возможно только в виде рекомендации избранным кандидатам. Теперь кандидатура Владимира Корбута будет выдвинута от фракции "Единой России" на пост спикера Горсовета.