Жириновский не захотел становиться депутатом Омского горсовета

Избирком опубликовал окончательные списки депутатов по партийным спискам, которые войдут в состав Омского городского совета.

Ожидаемо, что партийные "паровозы" от ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ отказались от мандатов. В итоге вместо Владимира Жириновского в состав горсовета войдёт Елена Кокорина. Мандат Елены Драпеко, возглавлявшей список "справороссов", отойдёт Илье Гофману.

Существенные изменения наблюдаются и в партсписках КПРФ. От мандатов отказались Андрей Алёхин, Иван Ивченко и Иван Федин. Их места в представительном органе займут коллеги-однопартийцы - Наталья Поршнева, Сергей Жуков и Михаил Федотов.

Добавим, в горсовет по единому округу выбрано 20 депутатов. Коммунисты России будут представлены одним депутатом, ЛДПР - двумя, "Справедливая Россия" получила два депутатских мандата, КПРФ - шесть и "Единая Россия" - девять.

Список избранных депутатов Омского городского совета шестого созыва по единому избирательному округу будет выглядеть следующим образом:

Омское региональное отделение Партии "Единая Россия":

1. Корбут Владимир

2. Тетянников Юрий

3. Никитин Андрей

4. Астафьев Максим

5. Лицкевич Дмитрий

6. Федотов Юрий

7. Филатов Юрий

8. Ремнев Антон

9. Гомолко Инна.

Омское областное отделение политической партии КПРФ:

1. Поршнева Наталья

2. Горбунов Дмитрий

3. Жуков Сергей

4. Федотов Михаил

5. Ивченко Светлана

6. Курятников Кирилл.

Омское региональное отделение ЛДПР:

1. Кокорина Елена

2. Ложкин Алексей.

Отделение партии "Справедливая Россия" в Омской области:

1. Гофман Илья

2. Гуселетов Владимир.

Омское областное отделение "Коммунистическая партия Коммунисты России":

1. Казанин Владимир.

Победители по одномандатным округам:

Кировский округ:

Иван Федин (КПРФ)

Сергей Грушичев (сторонник "Единой России")

Сергей Дроздов ("Единая Россия")

Дмитрий Петренко (КПРФ).

Советский округ:

Георгий Архипов (сторонник "Единой России")

Олег Афанасьев (общественная организация "Оплот")

Дмитрий Сахань (общественная организация "Оплот")

Алексей Сокин ("Единая Россия").

Центральный округ:

Иван Ивченко (КПРФ)

Аркадий Лунёв (сторонник "Единой России")

Ринат Карымов (общественная организация "Оплот")

Алексей Провозин (сторонник "Единой России").

Октябрьский округ:

Алексей Саяпин ("Единая Россия")

Александр Мураховский ("Единая Россия")

Светлана Студеникина ("Единая Россия")

Юрий Козловский ("Единая Россия").

Ленинский округ:

Андрей Ткачук (общественная организация "Оплот")

Александр Калякин (сторонник "Единой России")

Виталий Путинцев ("Единая Россия")

Лариса Горностаева (сторонник "Единой России").