Дело бывшего вице-мэра Омска рассмотрит судья, отправившая за решётку ни одного чиновника

В Центральный районный суд на новое рассмотрение поступило уголовное дело бывшего вице-мэра Омска Владимира Потапова и бывшего министра имущественных отношений Виктора Соболева. Напомним, они обвинялись в превышении должностных полномочий. Как считало следствие, от их незаконных действий бюджету был нанесён ущерб в 80 млн руб. Суд первой инстанции оправдал чиновников. Однако это решение в апелляционной инстанции не "устояло".

Судьи областного суда отменили оправдательный приговор и отправили дело на новое рассмотрение. Оно поступило в производство судьи Инны Ермолаевой. Напомним, она выносила обвинительный приговор бывшему директору городского департамента образования Илье Дубину. Признала виновным в должностном преступлении бывшего главного архитектора Омска Анатолия Тиля.