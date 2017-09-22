Дело бывшего вице-мэра Омска рассмотрит судья, отправившая за решётку ни одного чиновника
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 07:36, последнее обновление 22 сентября 2017, 07:40  •  печать

Дело бывшего вице-мэра Омска рассмотрит судья, отправившая за решётку ни одного чиновника

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Уголовное дело экс-чиновника, оправданного судом, передали на новое рассмотрение в Центральный суд Омска.

В Центральный районный суд на новое рассмотрение поступило уголовное дело бывшего вице-мэра Омска Владимира Потапова и бывшего министра имущественных отношений Виктора Соболева. Напомним, они обвинялись в превышении должностных полномочий. Как считало следствие, от их незаконных действий бюджету был нанесён ущерб в 80 млн руб. Суд первой инстанции оправдал чиновников. Однако это решение в апелляционной инстанции не "устояло".

Судьи областного суда отменили оправдательный приговор и отправили дело на новое рассмотрение. Оно поступило в производство судьи Инны Ермолаевой. Напомним, она выносила обвинительный приговор бывшему директору городского департамента образования Илье Дубину. Признала виновным в должностном преступлении бывшего главного архитектора Омска Анатолия Тиля.

Теги  •  #Виктор Соболев #суд #уголовное дело

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