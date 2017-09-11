Избиратели на выборах в Омский горсовет массово портили бюллетени

Каждый двадцатый, пришедший на вчерашние выборы, испортил свой листок для голосования.

Накануне прошли выборы в Омский городской совет. По уточнённым данным избиркома, на участки пришли более 195 тысяч человек, или 21,72 % избирателей.

Отмечается, что в этот раз было большое количество испорченных бюллетеней - таковыми признаны 9,5 тыс. Недействительным считается бюллетень, в котором нет отметок, отмечено два или более квадрата, либо невозможно идентифицировать, за кого именно из кандидатов отдан голос. При этом возникают курьёзные ситуации.

Парадоксально, когда в квадрате [напротив фамилии] пишут "вор", и мы засчитываем, что волеизъявление сделано в пользу этого кандидата, потому что можно с достоверностью определить, за кого именно отдан голос, - рассказал на сегодняшней пресс-конференции глава избирательной комиссии Омска Иван Ходаков.

В целом, по оценкам избиркома, явка в Омске оказалась выше, чем в ряде других российских регионов.