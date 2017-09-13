Избирком частично аннулировал результаты выборов в Омский горсовет
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 17:55, последнее обновление 13 сентября 2017, 17:56  •  печать

Избирком частично аннулировал результаты выборов в Омский горсовет

Автор:

Причиной пересмотра результатов стала техническая ошибка, допущенная сотрудником УИКа.

Городская избирательная комиссия пересмотрит результаты воскресных выборов в Омский городской совет на 342-м избирательном участке (расположен в здании СибАДИ). Выяснилось, что оператор участковой избирательной комиссии неверно внёс в протокол числовые данные - перепутал результаты "Единой России" и КПРФ с цифрами "Коммунистов России" и ЛДПР. В результате ошибки единороссы, выигравшие выборы на этом участке, в протоколе оказались аутсайдерами голосования. Но в целом это не повлияло на исход выборов.

Внесение изменений не скажется на распределении мандатов среди партий, но может повлиять на их распределение внутри единого партийного списка, - цитирует ТАСС главу городской избирательной комиссии Ивана Ходакова.

Пересмотр уже оглашённых результатов выборов возможен только по решению суда. Иск, поданный горизбиркомом, рассмотрит Первомайский районный суд.

Напомним, по результатам голосования 10 сентября "Единая Россия" получила в Горсовете 26 мандатов, КПРФ - 9 мандатов, "Справедливая Россия" и ЛДПР - по два, "Коммунисты Россиии" - один.

Теги  •  #выборы #Горсовет

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске за август ликвидировали две несанкционированные свалки  •  сегодня, 17:49
В ходе добровольного тестирования в Омске выявили пятерых ВИЧ-инфицированных  •  сегодня, 17:34  •   1
Омский пенсионер "проиграл" полмиллиона на бирже мошенника  •  сегодня, 17:15  •   1
Омские трамваи станут голубыми  •  сегодня, 16:45
В ОмГПУ откроется аудитория имени Виктора Худякова  •  сегодня, 16:33
Омская поликлиника попала в антирейтинг российских больниц  •  сегодня, 16:17  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400