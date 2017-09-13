Избирком частично аннулировал результаты выборов в Омский горсовет

Городская избирательная комиссия пересмотрит результаты воскресных выборов в Омский городской совет на 342-м избирательном участке (расположен в здании СибАДИ). Выяснилось, что оператор участковой избирательной комиссии неверно внёс в протокол числовые данные - перепутал результаты "Единой России" и КПРФ с цифрами "Коммунистов России" и ЛДПР. В результате ошибки единороссы, выигравшие выборы на этом участке, в протоколе оказались аутсайдерами голосования. Но в целом это не повлияло на исход выборов.

Внесение изменений не скажется на распределении мандатов среди партий, но может повлиять на их распределение внутри единого партийного списка, - цитирует ТАСС главу городской избирательной комиссии Ивана Ходакова.

Пересмотр уже оглашённых результатов выборов возможен только по решению суда. Иск, поданный горизбиркомом, рассмотрит Первомайский районный суд.

Напомним, по результатам голосования 10 сентября "Единая Россия" получила в Горсовете 26 мандатов, КПРФ - 9 мандатов, "Справедливая Россия" и ЛДПР - по два, "Коммунисты Россиии" - один.