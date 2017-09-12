Глава омского МЧС и лидер единороссов уходят с постов ради Горсовета

Начальник ГУ МЧС по Омской области Владимир Корбут и лидер регионального отделения партии "Единая Россия", вице-мэр Юрий Тетянников уходят со своих постов, чтобы стать депутатами.

Сегодня, 12 сентября, стало известно, что вице-мэр Юрий Тетянников готовится уйти с поста вице-мэра, чтобы стать депутатом Омского городского совета. Как сообщает РИА "Суперомск", официального заявления насчёт своего политического будущего чиновник не сделал, но дал понять, что собирается покинуть горадминистрацию.

- Мы будем брать мандат депутатов Омского городского совета и отстаивать то, с чем мы вышли к народу, - заявил глава единороссов на сегодняшней пресс-конференции.

Также оставит свой пост и глава омских спасателей Владимир Корбут. Сегодня он сообщил журналистам, что уже написал рапорт об увольнении. Теперь ему предстоит дождаться указа президента России.

Напомним, выборы депутатов Омского городского совета состоялись в минувшее воскресенье, 11 сентября. По данным избиркома, на 20:00 явка составила 21,11 %. Проголосовал 190 031 избиратель (всего зарегистрировано 899 842 избирателя). В гонке по единому округу на выборах депутатов Омского городского совета, по предварительной информации избиркома, победила "Единая Россия", собрав 38,39 % голосов (это 42 078 голосов избирателей). Следом идёт КПРФ - 28,83 % или 31 594 голосов. Почти одинаковое количество голосов получили ЛДПР (10,88 % или 11 922 голосов) и "Справедливая Россия" - 10,82 % (11 860 голосов). Последней финишировала "Коммунистическая партия коммунисты России" - 6,35 % (6965 голосов).