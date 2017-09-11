На выборах в горсовет в большинстве одномандатных округов победили единоросы

Расстановка сил в настоящий момент выглядит таким образом.
По первому округу в Кировском районе лидирует единоросс Ирина Матвиенко (1362 голоса).
По второму округу победу одержал также представитель "Единой России" Сергей Грушичев (1127).
В третьем округе мандат сохранил единоросс Сергей Дроздов (2340).
В округе № 4 лидером стал представитель КПРФ Дмитрий Петренко (1028).
В округе № 5 большинство голосов получил другой единоросс Георгий Архипов (3662).
В округе № 6 победу одержал также единоросс Олег Афанасьев (3488).
Округ № 7 - Дмитрий Сахань, представлявший "Единую Россию" (4799).
Алексей Сокин победил в округе № 8 (3561).
В округе № 9 борьбу выиграл коммунист Иван Ивченко (3021).
Округ № 10 - Аркадий Лунёв (2092). Он также единоросс.
Сторонник "Единой России" также выиграл на округе № 11 - Ринат Карымов (2424).
Другой сторонник партии власти Алексей Провозин вырвался в лидеры на округе № 12 с результатом в 2233 голоса.
Округ № 13 - единоросс Алексей Саяпин (2446).
Александр Мурахвоский победил на округе № 14 ("Единая Россия", 3661).
Округ № 15 остался за Светланой Студеникиной ("Единая Россия", 5590).
В округе № 16 мандат выиграл ещё один единоросс Юрий Козловский (4093 голосов).
В округе № 17 пока лидирует сторонник "Единой России" Андрей Ткачук (190).
Первенство В округе № 18 захватил другой сторонник "ЕдРа" Андрей Калякин (177).
Единоросс Виталий Путинцев одержал победу в округе № 19, набрав 131 голос.
Округ № 20 - Лариса Горностаева (947 голосов), она также представляет "Единую Россию".