На выборах в горсовет в большинстве одномандатных округов победили единоросы

Городской избирком опубликовал предварительные данные по итогам выборов депутатов по одномандатным избирательным округам.

Расстановка сил в настоящий момент выглядит таким образом.

По первому округу в Кировском районе лидирует единоросс Ирина Матвиенко (1362 голоса).

По второму округу победу одержал также представитель "Единой России" Сергей Грушичев (1127).

В третьем округе мандат сохранил единоросс Сергей Дроздов (2340).

В округе № 4 лидером стал представитель КПРФ Дмитрий Петренко (1028).

В округе № 5 большинство голосов получил другой единоросс Георгий Архипов (3662).

В округе № 6 победу одержал также единоросс Олег Афанасьев (3488).

Округ № 7 - Дмитрий Сахань, представлявший "Единую Россию" (4799).

Алексей Сокин победил в округе № 8 (3561).

В округе № 9 борьбу выиграл коммунист Иван Ивченко (3021).

Округ № 10 - Аркадий Лунёв (2092). Он также единоросс.

Сторонник "Единой России" также выиграл на округе № 11 - Ринат Карымов (2424).

Другой сторонник партии власти Алексей Провозин вырвался в лидеры на округе № 12 с результатом в 2233 голоса.

Округ № 13 - единоросс Алексей Саяпин (2446).

Александр Мурахвоский победил на округе № 14 ("Единая Россия", 3661).

Округ № 15 остался за Светланой Студеникиной ("Единая Россия", 5590).

В округе № 16 мандат выиграл ещё один единоросс Юрий Козловский (4093 голосов).

В округе № 17 пока лидирует сторонник "Единой России" Андрей Ткачук (190).

Первенство В округе № 18 захватил другой сторонник "ЕдРа" Андрей Калякин (177).

Единоросс Виталий Путинцев одержал победу в округе № 19, набрав 131 голос.

Округ № 20 - Лариса Горностаева (947 голосов), она также представляет "Единую Россию".