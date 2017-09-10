Депутатов Омского горсовета выбрали 20% избирателей
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 10 сентября 2017, 21:11, последнее обновление 11 сентября 2017, 00:02  •  печать

Депутатов Омского горсовета выбрали 20% избирателей

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В миллионом городе к избирательным участками по данным облизбиркома пришло чуть более 190 тысяч омичей.

В 20:00 в Омске закрылись все избирательные участки. Комиссии приступили к подсчёту голосов. Сегодня, 10 сентября, омичи выбирали новый состав Омского городского совета. По данным избиркома, на 20:00 явка составила 21,11%. Проголосовал 190 031 избиратель (всего зарегистрировано 899 842 избирателя). Вряд ли окончательные итоги добавят процентов и можно сказать, что явка не перешагнула отметку в 25%. Как пошутил председатель областного избиркома Алексей Нестеренко в интервью 12 каналу, омичи будут наслаждаться теми депутатами, которых выбрало меньшинство.

Лидером по явке отказался Ленинский округ, который пальму первенства держал с самого начала. Итог – 23%. Следом идут Октябрьский (22,8%), Советский – 21%, Центральный – 20,6%. Аутсайдерами оказались кировчане. Здесь на избирательные участки пришло лишь 19,5% избирателей.

На нынешних выборах не обошлось без скандалов. К примеру, второго секретаря омского обкома КПРФ Андрея Алёхина обвинили в рукоприкладстве. Хотя сам депутат Заксобрания уверяет: своего оппонента и пальцем не трогал. Не подтвердилась информация о вбросах. О ней, напомним, заявлял председатель городской комиссии Иван Ходаков, сообщивший о телефонном звонке неизвестного в комиссию.

- Не могу понять все разговоры о вбросах. Допустим, кто-то сделал это. Но при первом же арифметическом подсчёте голосов станет ясно, что бюллетени лишние, - отметил Алексей Нестеренко.

По оценке главы облизбиркома, нынешние выборы оказались "похожими на все остальные", то есть более активные и бурные в отличие федеральных.

- В среднем, выборы в Омский городской совет оказались похожими на все кампании подобного уровня, - говорит Нестеренко. – А они гораздо бурные и активные, чем федеральные. По крайней мере для местного населения.

Как проходило голосование смотрите в нашем фотоотчёте.

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Фото: Илья Петров.

Теги  •  #Алексей Нестеренко #выборы #Горсовет

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