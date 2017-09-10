Второго секретаря омского обкома КПРФ обвинили в нападении на наблюдателя
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 10 сентября 2017, 17:47, последнее обновление 10 сентября 2017, 17:57  •  печать

Второго секретаря омского обкома КПРФ обвинили в нападении на наблюдателя

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Выборы депутатов Омского городского совета в воскресенье не обошлись без инцидентов. Сотрудники предвыборного штаба одного из кандидатов обвинили второго секретаря омского обкома КПРФ в рукоприкладстве. Сам Андрей Алёхин утверждает, что "никого не трогал и пальцем".

Криминальный оттенок получает ситуация, произошедшая между омскими коммунистами и единоросами. Как утверждают последние, второй секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алёхин ударил начальника предвыборного штаба Валерия Кокорина – Алексея Брудзя.

- Сегодня на улице 22 Декабря произошёл инцидент, связанный с автобусом, предназначенным для подвоза наблюдателей. Наблюдателей, а не избирателей на участок. Если у коммунистов после этого возникла жалоба, то у наших сотрудников уже приняли заявление в отделе полиции № 3 по КАО. Дело в том, что представители КПРФ заблокировали проезд автобуса, пока водитель вышел из него. Кроме того, депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Алёхин незаконно проник в автобус, являющийся частной собственностью и несколько раз ударил одного из присутствующих там, чтобы забрать заявление, написанное на имя начальника УВД о незаконных действиях неизвестных лиц по блокировке автобуса, - говорит помощник депутата Законодательного собрания Омской области Валерия Кокорина Анатолий Канунников.

Как выяснилось, пострадавшим отказался начальник штаба Кокорина по первому округу Алексей Брудзь. Сейчас он находится на освидетельствовании в БСМП № 1.

Вместе с тем, как заявил сам Андрей Алёхин корреспонденту «Омск Здесь», он никого и пальцем не трогал.

- Это ложь и провокация. Никаких побоев не было, и я пальцем никого не трогал. Даже скорая помощь на место не подъезжала, - уверяет Андрей Алёхин. – Нами действительно был обнаружен автобус, который занимался незаконной подвозкой избирателей на участок. Там даже объявления на всех стёклах были размещены. Мы попытались это пресечь. На место вызвана полиция. Позже мы поехали в отдел, для дачи объяснений. Информация о побоях не соответствует действительности.

Теги  •  #Андрей Алехин #выборы #Горсовет

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