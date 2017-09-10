Избирком: В Омске на выборах готовится массовый вброс бюллетеней

За два часа до окончания голосования с экстренным сообщением выступил глава городской избирательной комиссии Иван Ходаков. По его словам, за подписью председателя областного избиркома готовится письмо во все УИК. Членам комиссий предстоит быть особо внимательными, поскольку не исключён вброс избирательных бюллетеней.

- Нам поступил тревожный звонок, поэтому я обращаюсь ко всем членам УИК, наблюдателям, членам политических партий. Готовится массовый вброс бюллетеней на избирательных участках. Шутка ли это или действительно акция – не знаем, но мы проинформировали ЦИК. Очень хочется, чтобы это было шуткой. Но не отреагировать мы не имеем права, - добавил Ходаков.

Добавим, по состоянию на 15:00 на участки пришло 15,9% избирателей. Это в целом ниже, чем в прошлом году, когда проходили выборы в областной парламент и Госдуму, но на уровне выборов губернатора, прошедших два года назад.