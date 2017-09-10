Омичи предпочитают голосовать после полудня
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 10 сентября 2017, 16:15, последнее обновление 10 сентября 2017, 16:29  •  печать

Омичи предпочитают голосовать после полудня

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По данным на 15:00 на избирательные участки пришло 15,9% избирателей.

Как сообщает областной избирком, по состоянию на 15:00 отдать свой голос за кандидатов в депутаты Омского городского совета на участки пришло 15,9% избирателей. Это 143 тысячи омичей. Добавим, что к 10:00 проголосовало всего 4,43% избирателей, в 12:00 – 9,53%. Самыми активными пока являются жители Ленинского округа. Здесь явка составила 17,6%. На пятки им наступает Октябрьский округ (16,3%), следом идёт Советский – 15,4%. В аутсайдерах пока жители Центрального округа (15,4%) и кировчане, показавшие явку в 14,7%. По состоянию на 8 сентября, в Омске зарегистрировано 899 842 избирателя.

Отметим, что сельчане оказались гораздо активнее жителей мегаполиса. Сегодня также проходят выборы депутатов Советов муниципальных образований в семи районах области – Тюкалинском, Таврическом, Тарском, Марьяновском, Нововаршавском, Калачинском, Омском. На 12.00 явка здесь уже составила 10,25%. Лидируют Тарский, Таврический и Калачинский районы, там проголосовали 24,69%, 13,51% и 10,67% избирателей соответственно.

Теги  •  #выборы #Горсовет #явка

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Комментарии
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Александр Божежар  •  10 сентября 2017, 16:38

Да потому что большинству всё равно и люди находят более значимые для себя дела или просто отдыхают.

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Леонид Портнов  •  10 сентября 2017, 16:28

Это надо учитывать и обусловить условия, при которых не будет очередей. Немного настораживает низкая явка в некоторых округах

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