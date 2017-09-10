Омичи предпочитают голосовать после полудня

Как сообщает областной избирком, по состоянию на 15:00 отдать свой голос за кандидатов в депутаты Омского городского совета на участки пришло 15,9% избирателей. Это 143 тысячи омичей. Добавим, что к 10:00 проголосовало всего 4,43% избирателей, в 12:00 – 9,53%. Самыми активными пока являются жители Ленинского округа. Здесь явка составила 17,6%. На пятки им наступает Октябрьский округ (16,3%), следом идёт Советский – 15,4%. В аутсайдерах пока жители Центрального округа (15,4%) и кировчане, показавшие явку в 14,7%. По состоянию на 8 сентября, в Омске зарегистрировано 899 842 избирателя.

Отметим, что сельчане оказались гораздо активнее жителей мегаполиса. Сегодня также проходят выборы депутатов Советов муниципальных образований в семи районах области – Тюкалинском, Таврическом, Тарском, Марьяновском, Нововаршавском, Калачинском, Омском. На 12.00 явка здесь уже составила 10,25%. Лидируют Тарский, Таврический и Калачинский районы, там проголосовали 24,69%, 13,51% и 10,67% избирателей соответственно.