Начальник омского Минюста возглавил псковское управление

Кадровые изменения произошли ещё 30 августа. Однако нового начальника управления Министерства юстиции России по Псковской области руководству региона представили лишь на этой неделе. ИА "Омск Здесь" в омском управлении подтвердили новое назначение Николая Околеснова. Исполняющим обязанности руководителя назначена Диана Жемалдинова.

Николай Околеснов родился в 1963 году. Окончил Красноярский государственный университет. Стаж его госслужбы составляет более 30 лет, 20 из которых он проработал в органах прокуратуры. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области он возглавлял с 2009 года.