Начальник омского Минюста возглавил псковское управление
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 15:40, последнее обновление 5 сентября 2017, 15:42  •  печать

Начальник омского Минюста возглавил псковское управление

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Глава управления Министерства юстиции России по Омской области Николай Околеснов получил новое назначение. Он возглавил управление по Псковской области.

Кадровые изменения произошли ещё 30 августа. Однако нового начальника управления Министерства юстиции России по Псковской области руководству региона представили лишь на этой неделе. ИА "Омск Здесь" в омском управлении подтвердили новое назначение Николая Околеснова. Исполняющим обязанности руководителя назначена Диана Жемалдинова.

Николай Околеснов родился в 1963 году. Окончил Красноярский государственный университет. Стаж его госслужбы составляет более 30 лет, 20 из которых он проработал в органах прокуратуры. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области он возглавлял с 2009 года.

Теги  •  #госслужба #кадровое назначение #Минюст

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