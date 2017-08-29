Бывший вице-губернатор Юрий Гамбург устроился на работу к омскому депутату
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 07:42, последнее обновление 29 августа 2017, 10:48  •  печать

Бывший вице-губернатор Юрий Гамбург устроился на работу к омскому депутату

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В "Омскнефтехимпроекте", возглавляемом депутатом Законодательного собрания области Игорем Зугой, он занимает должность директора по развитию.

О здоровье и карьере после выхода из колонии бывшего заместителя председателя правительства Омской области Юрия Гамбурга рассказал его защитник, известный российский политик Сергей Бабурин. Выяснилось, что Гамбург работает в ПАО "Омскнефтехимпроект". Об этом сообщают "Коммерческие вести".

- У него, во-первых, очень сильно пошатнулось здоровье. Живёт он в Омске. И работает он тоже в Омске. Он является директором по развитию в институте у Зуги, - заявил изданию Сергей Бабурин.

На свободу Юрий Гамбург вышел в конце апреля этого года, он отбывал срок за превышение должностных полномочий.

Добавим, ПАО "ОНХП" - инжиниринговая компания. Работает в области нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки, газохимии и химии. Генеральным директором является экс-сенатор, депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Зуга.

Теги  •  #депутат #Сергей Бабурин #Юрий Гамбург

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  29 августа 2017, 09:20

Жизнь то продолжается, и работать надо, и зарабатывать.

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