Бывший вице-губернатор Юрий Гамбург устроился на работу к омскому депутату

В "Омскнефтехимпроекте", возглавляемом депутатом Законодательного собрания области Игорем Зугой, он занимает должность директора по развитию.

О здоровье и карьере после выхода из колонии бывшего заместителя председателя правительства Омской области Юрия Гамбурга рассказал его защитник, известный российский политик Сергей Бабурин. Выяснилось, что Гамбург работает в ПАО "Омскнефтехимпроект". Об этом сообщают "Коммерческие вести".

- У него, во-первых, очень сильно пошатнулось здоровье. Живёт он в Омске. И работает он тоже в Омске. Он является директором по развитию в институте у Зуги, - заявил изданию Сергей Бабурин.

На свободу Юрий Гамбург вышел в конце апреля этого года, он отбывал срок за превышение должностных полномочий.

Добавим, ПАО "ОНХП" - инжиниринговая компания. Работает в области нефтепереработки, нефтехимии, газопереработки, газохимии и химии. Генеральным директором является экс-сенатор, депутат Законодательного Собрания Омской области Игорь Зуга.