В омском правительстве решают, что делать с сыном вице-губернатора Новосёлова
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 17:53  •  печать

В омском правительстве решают, что делать с сыном вице-губернатора Новосёлова

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В структуре, которую курирует отец Романа Новосёлова, он работать не будет.

В областном правительстве последует реакция на информацию, поступившую от прокуратуры Омской области. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в надзорном ведомстве, губернатор Виктор Назаров был проинформирован о возможном возникновении в будущем конфликта интересов в структуре правительства. Дело в том, что вице-губернатор Андрей Новосёлов получил кураторство над министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса области, подведомственной организацией которого является Управление дорожного хозяйства Омской области. Здесь-то на должности заместителя директора по общим вопросам и работает сын Новосёлова - Роман.

В прокуратуре подчеркивают, что прямого подчинения нет, но конфликт интересов может возникнуть тогда, когда первый зампред будет принимать кадровые решения в отношении сына.

- Аппарат губернатора в курсе этой ситуации. В известность поставлен и первый заместитель председателя правительства Андрей Новосёлов, - говорит начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков. - Если прокуратура указывает, то всё будет приведено в соответствие с законодательством. Нарушение устранят и он (сын, - прим. ред.) не будет находиться в соподчинённой структуре вообще. Каким образом это будет сделано - затрудняюсь сказать. Перевод, увольнение. Это и неважно. Главное, всё будет сделано по закону.

Теги  •  #Андрей Новоселов #конфликт #прокуратура

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  24 августа 2017, 19:12

А вот за океаном совсем другое мнение, у Президента США одни родственники в подчинении, но у них другой менталитет, у нас же сразу коррупция мерещится

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Ivanko  •  24 августа 2017, 18:38

Считаю, что родственники не должны работать вместе в органах власти, так как это путь к коррупции.

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