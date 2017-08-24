В омском правительстве решают, что делать с сыном вице-губернатора Новосёлова

В областном правительстве последует реакция на информацию, поступившую от прокуратуры Омской области. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в надзорном ведомстве, губернатор Виктор Назаров был проинформирован о возможном возникновении в будущем конфликта интересов в структуре правительства. Дело в том, что вице-губернатор Андрей Новосёлов получил кураторство над министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса области, подведомственной организацией которого является Управление дорожного хозяйства Омской области. Здесь-то на должности заместителя директора по общим вопросам и работает сын Новосёлова - Роман.

В прокуратуре подчеркивают, что прямого подчинения нет, но конфликт интересов может возникнуть тогда, когда первый зампред будет принимать кадровые решения в отношении сына.

- Аппарат губернатора в курсе этой ситуации. В известность поставлен и первый заместитель председателя правительства Андрей Новосёлов, - говорит начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков. - Если прокуратура указывает, то всё будет приведено в соответствие с законодательством. Нарушение устранят и он (сын, - прим. ред.) не будет находиться в соподчинённой структуре вообще. Каким образом это будет сделано - затрудняюсь сказать. Перевод, увольнение. Это и неважно. Главное, всё будет сделано по закону.