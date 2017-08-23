Сын омского вице-губернатора потеряет работу из-за отца
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 13:32, последнее обновление 23 августа 2017, 14:24  •  печать

Сын омского вице-губернатора потеряет работу из-за отца

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Роман Новосёлов трудится в управлении дорожного хозяйства Омской области, которое курирует его отец - первый заместитель губернатора региона Андрей Новосёлов.

Прокуратура Омской области направила представление вице-губернатору Омской области Андрею Новосёлову. Оно связано с его сыном - Романом. Об этом сообщают "Коммерческие вести". После распределения полномочий между заместителями Виктора Назарова Андрею Новосёлову перешло кураторство над министерством строительства и ЖКК.

Прокуратура тут же обнаружила нарушение - у Минстроя есть подотчётные организации, среди которых - управление дорожного хозяйства Омской области. Заместителем по общим вопросам здесь значится Роман Новосёлов. Прямого подчинения сына отцу нет, но и такая ситуация считается нарушением закона. Как уверяет издание, в ближайшее время сын высокопоставленного чиновника может покинуть место работы. ИА "Омск Здесь" попыталось связаться с Романом Новосёловым, но на рабочем месте его не оказалось.

Теги  •  #Андрей Новоселов #Минстрой #увольнение

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Комментарии
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Антон Никольский  •  23 августа 2017, 15:39

Пример берут с самих верхов. Вон у Рогозина вице-премьера по оборонке сын глава ИЛа, но что интересно, там конфликта интересов не нашлось.

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Влад Парака  •  23 августа 2017, 14:34

Ну и правильно, если есть нарушение закона, то сразу следует увольнять этого сотрудника.

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