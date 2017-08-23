Сын омского вице-губернатора потеряет работу из-за отца

Прокуратура Омской области направила представление вице-губернатору Омской области Андрею Новосёлову. Оно связано с его сыном - Романом. Об этом сообщают "Коммерческие вести". После распределения полномочий между заместителями Виктора Назарова Андрею Новосёлову перешло кураторство над министерством строительства и ЖКК.

Прокуратура тут же обнаружила нарушение - у Минстроя есть подотчётные организации, среди которых - управление дорожного хозяйства Омской области. Заместителем по общим вопросам здесь значится Роман Новосёлов. Прямого подчинения сына отцу нет, но и такая ситуация считается нарушением закона. Как уверяет издание, в ближайшее время сын высокопоставленного чиновника может покинуть место работы. ИА "Омск Здесь" попыталось связаться с Романом Новосёловым, но на рабочем месте его не оказалось.