Сын омского вице-губернатора потеряет работу из-за отца

Прокуратура Омской области направила представление вице-губернатору Омской области Андрею Новосёлову. Оно связано с его сыном - Романом. Об этом сообщают "Коммерческие вести". После распределения полномочий между заместителями Виктора Назарова Андрею Новосёлову перешло кураторство над министерством строительства и ЖКК.
Прокуратура тут же обнаружила нарушение - у Минстроя есть подотчётные организации, среди которых - управление дорожного хозяйства Омской области. Заместителем по общим вопросам здесь значится Роман Новосёлов. Прямого подчинения сына отцу нет, но и такая ситуация считается нарушением закона. Как уверяет издание, в ближайшее время сын высокопоставленного чиновника может покинуть место работы. ИА "Омск Здесь" попыталось связаться с Романом Новосёловым, но на рабочем месте его не оказалось.
Пример берут с самих верхов. Вон у Рогозина вице-премьера по оборонке сын глава ИЛа, но что интересно, там конфликта интересов не нашлось.
Ну и правильно, если есть нарушение закона, то сразу следует увольнять этого сотрудника.