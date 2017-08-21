Дипломата из Омска назначили новым послом России в США
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 20:34, последнее обновление 21 августа 2017, 20:40  •  печать

Дипломата из Омска назначили новым послом России в США

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Замминистра иностранных дел Анатолия Антонова назначили чрезвычайным и полномочным послом России в США.

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в США. Им стал замминистра иностранных дел Анатолий Антонов. Об этом сообщает сайт Кремля. Он сменит на этом посту Сергея Кисляка, который занимал должность посла России в США с 2008 года.

- Указом президента Анатолий Иванович Антонов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству, - говорится в сообщении.

Отметим, что Анатолий Антонов родился в Омске в 1955 году. В 1978 году окончил МГИМО и был приглашён на работу в МИД. С 2004 по 2011 год возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ, а с 2011-го по 2016 год занимал пост заместителя министра обороны России. После снова вернулся на работу в МИД.

Теги  •  #Анатолий Антонов #кадровое назначение #посол #США

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