Галина Горст: Изменение межбюджетных отношений - наказ будущим депутатам
Экономика  •  29 июня 2017, 16:00, последнее обновление 29 июня 2017, 16:08  •  печать

Галина Горст: Изменение межбюджетных отношений - наказ будущим депутатам

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В преддверии принятия бюджета Омска специалисты настаивают на необходимости пересмотреть финансовые отношения между городом и областью.

В ноябре городской совет рассмотрит проект бюджета Омска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Специалисты рассказали, чего ожидают от главного финансового документа города.

Сергей Евсеенко, заведующий кафедрой Омского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации, к.э.н.:

- Перераспределение налогов внутри субъекта должно быть логичным. Один из принципов - это справедливость. Справедливое распределение налогов станет основанием для социальной стабильности. Отчисления от налогов должны делиться пропорционально количеству жителей и полномочиям. Все полномочия, которые есть у муниципальной власти, должны быть обеспечены доходами. Дальше работает механизм их эффективного использования. Если денег на полномочия не хватает, то разговора этого нет.

Галина Горст, председатель Омского городского совета:

- Одна из самых острых проблем - транспортная. Поступили предложения, как сохранить социальную нагрузку, которую несёт общественный транспорт, и при этом сделать его более доходным. Второе - по-прежнему необходимы расходы на садики, школы, дороги, благоустройство. Это даже не обсуждается, потому что от этого зависит комфортная жизнь омичей. Ещё один аспект - межбюджетные отношения. Например, штрафы ГИБДД. Омичи, не имея нормальную дорожную сеть, получают штрафы за нарушения, а перечисляются они в область и не идут городу. Этот вопрос - наказ будущим депутатам.

Теги  •  #бюджет #Горсовет #Сергей Евсеенко

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