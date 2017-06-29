Галина Горст: Изменение межбюджетных отношений - наказ будущим депутатам

В ноябре городской совет рассмотрит проект бюджета Омска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Специалисты рассказали, чего ожидают от главного финансового документа города.

Сергей Евсеенко, заведующий кафедрой Омского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации, к.э.н.:

- Перераспределение налогов внутри субъекта должно быть логичным. Один из принципов - это справедливость. Справедливое распределение налогов станет основанием для социальной стабильности. Отчисления от налогов должны делиться пропорционально количеству жителей и полномочиям. Все полномочия, которые есть у муниципальной власти, должны быть обеспечены доходами. Дальше работает механизм их эффективного использования. Если денег на полномочия не хватает, то разговора этого нет.

Галина Горст, председатель Омского городского совета:

- Одна из самых острых проблем - транспортная. Поступили предложения, как сохранить социальную нагрузку, которую несёт общественный транспорт, и при этом сделать его более доходным. Второе - по-прежнему необходимы расходы на садики, школы, дороги, благоустройство. Это даже не обсуждается, потому что от этого зависит комфортная жизнь омичей. Ещё один аспект - межбюджетные отношения. Например, штрафы ГИБДД. Омичи, не имея нормальную дорожную сеть, получают штрафы за нарушения, а перечисляются они в область и не идут городу. Этот вопрос - наказ будущим депутатам.