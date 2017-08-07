Из-за чумы в девяти районах Омской области уничтожено более 9 тысяч свиней
Общество  •   7 августа 2017, 13:24, последнее обновление 7 августа 2017, 13:24  •  печать

Из-за чумы в девяти районах Омской области уничтожено более 9 тысяч свиней

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Ещё в одном районе обнаружен очаг африканской чумы свиней (АЧС).

В минувшую субботу, 5 августа, зафиксирован новый очаг заражения АЧС - в селе Борки Кормиловского района. В личном подсобном хозяйстве Л. В. Ашихминой произошёл падёж 4-месячного поросёнка. Взятая на чуму проба показала положительный результат, поэтому Кормиловский район включили в первую угрожаемую зону.

Всего с 11 июля чума обнаружена девяти районах области (Любинский, Омский, Саргатский, Таврический, Горьковский, Оконешниковский, Нижнеомский, Кормиловский, Тюкалинский) и двух округах Омска (Октябрьский округ - п. Крутая горка, Советский округ - п. Береговой, м/р Николаевка, м/р Александровка). Из населённых пунктов, попавших в первую угрожаемую зону, отчуждено 9,3 тыс. голов свиней общим весом 603,8 тонн. По предварительным данным, сумма компенсаций фермерам составит более 80 млн руб. Выплаты из резервного фонда начнутся на этой неделе.

Теги  •  #Кормиловский район #чума

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