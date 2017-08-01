Сергей Фролов не займёт кресло мэра

Исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов, вставший во главе Омска после ухода Вячеслава Двораковского, считает, что ни авто мэра, ни его кабинет не подходят ему по рангу.

Сегодня, 1 августа, на пресс-конференции исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов поделился планами по поводу своего участия в грядущих выборах градоначальника и рассказал о том, какими привилегиями пользуется после своего назначения. Выяснилось, что в бывший кабинет Вячеслава Двораковского он так и не переехал.

- Существует профессиональная этика у людей, работающих на высоких должностях. И никогда человек не займёт кабинет, не соответствующий его рангу, - сказал Фролов. - У меня нормальный кабинет и нормальный автомобиль. Машина Двораковского стоит. В ноябре придёт новый руководитель, будет ей пользоваться. Я исполняю обязанности в полном режиме до октября. Многое решится после выборов Омского городского совета и пока никто не знает, кто будет мэром.