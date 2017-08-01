Сергей Фролов не займёт кресло мэра
Политика  •   1 августа 2017, 16:12, последнее обновление 1 августа 2017, 16:18  •  печать

Сергей Фролов не займёт кресло мэра

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Исполняющий обязанности градоначальника Сергей Фролов, вставший во главе Омска после ухода Вячеслава Двораковского, считает, что ни авто мэра, ни его кабинет не подходят ему по рангу.

Сегодня, 1 августа, на пресс-конференции исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов поделился планами по поводу своего участия в грядущих выборах градоначальника и рассказал о том, какими привилегиями пользуется после своего назначения. Выяснилось, что в бывший кабинет Вячеслава Двораковского он так и не переехал.

- Существует профессиональная этика у людей, работающих на высоких должностях. И никогда человек не займёт кабинет, не соответствующий его рангу, - сказал Фролов. - У меня нормальный кабинет и нормальный автомобиль. Машина Двораковского стоит. В ноябре придёт новый руководитель, будет ей пользоваться. Я исполняю обязанности в полном режиме до октября. Многое решится после выборов Омского городского совета и пока никто не знает, кто будет мэром.

Теги  •  #выборы #Горсовет #мэр #Сергей Фролов

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