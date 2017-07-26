Замминистра культуры отправили на работу в Исторический архив
Политика  •  26 июля 2017, 16:33, последнее обновление 26 июля 2017, 18:09  •  печать

Замминистра культуры отправили на работу в Исторический архив

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Министр культуры Омской области прокомментировал кадровые изменения в своём ведомстве.

Сегодня, 26 июля, на заседании правительства Омской области заместителем министра культуры Омской области назначили доцента кафедры географии ОмГПУ, руководителя проектов центра развития туризма "Увлечен и Я" Анну Статву. Бывший замминистра Людмила Чекалина возглавит Исторический архив сменив на этой должности Ольгу Пугачёву, которая останется работать в должности её зама.

- Анна Статва будет развивать ту сферу, в которой она долгое время успешно работала в нашем регионе. Людмила Чекалина станет заместителем руководителя Исторического архива, - рассказал Юрий Трофимов.

В центре "Увлечен и Я", по словам Анны Статвы, осталось много хороших специалистов, которые смогут развивать туризм в Омской области.

Теги  •  #Анна Статва #министерство культуры #туризм #Юрий Трофимов

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