Замминистра культуры отправили на работу в Исторический архив

Сегодня, 26 июля, на заседании правительства Омской области заместителем министра культуры Омской области назначили доцента кафедры географии ОмГПУ, руководителя проектов центра развития туризма "Увлечен и Я" Анну Статву. Бывший замминистра Людмила Чекалина возглавит Исторический архив сменив на этой должности Ольгу Пугачёву, которая останется работать в должности её зама.

- Анна Статва будет развивать ту сферу, в которой она долгое время успешно работала в нашем регионе. Людмила Чекалина станет заместителем руководителя Исторического архива, - рассказал Юрий Трофимов.

В центре "Увлечен и Я", по словам Анны Статвы, осталось много хороших специалистов, которые смогут развивать туризм в Омской области.