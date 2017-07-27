Супругу омского депутата Сметанина лишили "тайно" приобретённого имущества
Политика  •  27 июля 2017, 11:29, последнее обновление 27 июля 2017, 13:36  •  печать

Супругу омского депутата Сметанина лишили "тайно" приобретённого имущества

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Кировский районный суд обратил в доход государства имущество жены омского депутата. 

Накануне, 26 июля, Кировский районный суд лишил супругу депутата Омского городского совета Евгения Сметанина имущества и обратил его в доход государства. Об этом сообщается на сайте областного правительства. В пресс-службе суда эту информацию подтвердили.  

- Иск был удовлетворён частично. Какими были полные требования, я пока сказать не могу, поскольку ещё нет мотивированного решения суда. Оно будет изготовлено в течение пяти дней, - сообщил помощник председателя Кировского районного суда Виктор Режнов.

О каком именно имуществе идёт речь, пока неизвестно. В сообщении облправительства лишь говорится, что Евгений Сметанин в декларации не указал сведения о приобретении на законные доходы имущества, совокупная стоимость которого превысила общий доход депутата и его супруги за последние три года.

В пресс-службе прокуратуры Омской области пообещали позже предоставить комментарий по поводу этой ситуации. Сам депутат для оперативного комментария оказался не доступен. 

В декларации о доходах Евгения Сметанина за 2016 год говорится, что депутат владеет долями земельных участков общей площадью 665 кв. м., также полностью в его собственности находится территория в 2531 кв. м. Кроме того, народный избранник имеет доли в семи жилых домах, а одним владеет полностью. Супруга депутата обладает долей в одной квартире и ещё двумя владеет полностью. Также в её собственности значится нежилое помещение площадью 71 кв. м. Суммарный доход Евгения Сметанина и его супруги в 2016 году составил почти 2 млн руб. 

Теги  •  #декларация #Евгений Сметанин #имущество #Кировский районный суд #сведения о доходах

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