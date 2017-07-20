Омского вице-губернатора попросили "не вводить полпреда в блуд" по вопросу дольщиков
Политика  •  20 июля 2017, 11:02, последнее обновление 20 июля 2017, 11:30  •  печать

Омского вице-губернатора попросили "не вводить полпреда в блуд" по вопросу дольщиков

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Полномочный представитель президента в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по проблемам обманутых дольщиков. Омская область на нём предстала не в лучшем свете. 

Ситуацию с участниками долевого строительства в Омской, Новосибирской и Томской областях назвали наиболее острой в ходе совещания, которое накануне провёл сибирский полпред Сергей Меняйло. Заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин во время обсуждения проблемы заявил, что в Омской области даже отсутствует нормативная база, которая бы позволила предотвратить появление обманутых дольщиков. Сегодня в регионе более двух тысяч человек ожидают заселения в дома, сроки ввода которых до сих не определены до конца. Первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новосёлов попытался объяснить ситуацию, но поддержки в федеральном министерстве не нашёл. Замминистра строительства сообщил, что не согласовывали график достройки проблемных объектов, хотя омский чиновник заявил об обратном.

 - Не вводите Сергея Ивановича в "блуд", - цитирует замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиту Стасишина "Тайга.инфо".

Впоследствии Андрею Новосёлову досталось и за исключение дольщиков из реестра с целью не портить статистику. Омский вице-губернатор вновь попытался доказать, что такого в регионе не происходило, но полпред Сергей Меняйло заявил, что у него есть подтверждения этих фактов.

- До тех пор, пока человек не получит квартиру, он не должен быть исключён из реестра! - объявил полпред. - И если я говорю, что вы исключаете, я это не из головы взял, поэтому давайте будем воспринимать то, что я вам говорю, как достоверные факты.

Согласно прозвучавшей на совещании информации, сегодня в Омской области 21 проблемный дом. Заселения в новые квартиры ждут более двух тысяч человек.  

Теги  •  #Андрей Новоселов #обманутые дольщики #полпред #Сергей Меняйло

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