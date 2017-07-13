Премии чиновникам мэрии Омска ограничат по размеру и частоте

Представление прокуратуры об устранении нарушений в деятельности мэрии Омска рассматривалось сегодня, 13 июля, на заседании комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам. Напомним, надзорный орган выявил, при что дефицитном бюджете мэр города и его замы получали многомиллионные премии.

Сейчас горсовет разрабатывает документ, регламентирующий выплату премий "за особо важные и сложные задания" чиновников. Согласно ему размер денежного поощрения будет снижен до 50 % от денежного содержания не чаще одного раза в квартал. Ранее размер премий достигал 100 %, и в некоторых случаях они выплачивались дважды в месяц. Ещё одна инициатива - чиновники должны представить на публичное обсуждение в горсовете обоснование, за какие именно заслуги начислено денежное вознаграждение.

Депутаты посчитали неконкретной формулировку премирования "за выполнение важных заданий". Александр Иванов предложил либо конкретизировать список таких заданий, либо вычеркнуть его вообще. Но, как оказалось, юридически это невозможно сделать. Иван Ивченко высказался за заморозку доплат до того момента, пока не будет разработано положение о премировании муниципальных служащих.

- Премиальная система должна применяться однозначно, это стимул для улучшения работы администрации, - поддержал городских чиновников коммунист Леонид Михайленко. - В положении о премировании должно быть чётко указано, какие именно задания являются важными, а что - просто выполнение своих функций.

Члены комитета приняли решение к рассмотрению, оно будет вынесено на пленарное заседание Горсовета.

- Этот вопрос вызвал большой резонанс в обществе. Правильно спрашивают: что такое - особо важные задания? Не бывает у мэра более особого задания, чем руководить миллионным городом. Это ответственно, почётно. И правильнее было бы при избрании мэра сразу определять размер вознаграждения. Он должен быть публичным и понятным, - резюмировал председатель комитета Юрий Федотов.