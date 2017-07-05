Мэрия: доходы Вячеслава Двораковского соответствуют закону

История с премированием мэра Омска Вячеслава Двораковского набирает обороты. Свою позицию в этом вопросе высказали в городской администрации. Напомним, в горсовет вчера направлено представление прокурора города. Надзорное ведомство выяснило, что премии омскому градоначальнику начисляли его подчинённые. Суммы их были немаленькими. К примеру, за 2014 год мэру выписано премий на общую сумму в 2,3 млн руб.

- Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет, и ни разу до этого не вызывала вопросы у контрольно-надзорных органов, - поясняют в городской администрации. - Более того, известно, что такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном, и на федеральном уровне. Подтверждающие документы администрация Омска готова предоставить депутатам Омского городского совета при рассмотрении обращения прокуратуры. Кроме того, сведения о доходах мэра в соответствии с законодательством ежегодно публикуются.

Глава департамента финансов и контроля Инна Парыгина также не считает практику начисления многомиллионных премий мэру в условиях дефицитного городского бюджета чем-то из ряда вон выходящей.

- Городская администрация имеет право начислять премии по итогам деятельности, - сообщила директор департамента финансов и контроля мэрии Инна Парыгина.