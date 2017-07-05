Мэрия: доходы Вячеслава Двораковского соответствуют закону
Политика  •   5 июля 2017, 12:30, последнее обновление 5 июля 2017, 12:31  •  печать

Мэрия: доходы Вячеслава Двораковского соответствуют закону

Автор:

Городские чиновники заявляют, что практика премирования руководителей Омска существует более десяти лет.

История с премированием мэра Омска Вячеслава Двораковского набирает обороты. Свою позицию в этом вопросе высказали в городской администрации. Напомним, в горсовет вчера направлено представление прокурора города. Надзорное ведомство выяснило, что премии омскому градоначальнику начисляли его подчинённые. Суммы их были немаленькими. К примеру, за 2014 год мэру выписано премий на общую сумму в 2,3 млн руб.

- Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации Омска, включая  мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет, и ни разу до этого не вызывала вопросы у контрольно-надзорных органов, - поясняют в городской администрации. - Более того,  известно, что такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном, и на федеральном уровне. Подтверждающие документы администрация Омска готова предоставить депутатам Омского городского совета при рассмотрении обращения прокуратуры. Кроме того, сведения о доходах мэра в соответствии с законодательством ежегодно публикуются.

Глава департамента финансов и контроля Инна Парыгина также не считает практику начисления многомиллионных премий мэру в условиях дефицитного городского бюджета чем-то из ряда вон выходящей.

- Городская администрация имеет право начислять премии по итогам деятельности, - сообщила директор департамента финансов и контроля мэрии Инна Парыгина.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #декларация о доходах #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Новичкам омского "Авангарда" раздали игровые номера  •  сегодня, 13:24
Омские психиатры не стали спорить с антимонопольщиками  •  сегодня, 13:07
В Омске может пройти фестиваль памяти Егора Летова  •  сегодня, 12:48
На здании омской поликлиники установят доску в память о Сергее Королёве  •  сегодня, 12:17  •   1
Мэрия Омска не знает, где взять деньги на сдерживание стоимости проезда в автобусах  •  сегодня, 12:03  •   1
Станция юннатов просит омичей помочь в покупке пары для капибары и фенека  •  сегодня, 11:48
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Иети шоу лето 200Х400