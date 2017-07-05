Вместе с мэром солидные премии получали его заместители

По данным прокуратуры Омска, в некоторых случаях они достигали 60 % от их заплаты.

Прокурор города Алексей Полубояров сегодня, 5 июля, после заседания Омского городского совета прокомментировал проверку, проведённую надзорным ведомством, которая касалась порядка получения денежного вознаграждения мэром Омска Вячеславом Двораковским. В нём работники прокуратуры увидели коррупционную составляющую. Премии омского градоначальника доходили до 2,3 млн руб. в год. Как выяснилось, солидные премии получали и подчинённые Двораковского - его заместители, а также руководители департаментов.

- По результатам проверки и рассмотрения актов реагирования будет решён вопрос о наличии оснований для дальнейших мер воздействия со стороны органов прокуратуры, - отметил прокурор города Алексей Полубояров. - Вопросов по этому положению немало, и, на наш взгляд, некоторые его пункты не соответствуют требованиям законодательства. Нарушения касаются премиальных выплат и мэру, и его заместителям, и руководителям департаментов. Речь идёт о серьёзных суммах, они достигают 40, 50, 60 % оклада.

По словам Полубоярова, ответственность за подобные нарушения различная - от дисциплинарной до уголовной.

- Поскольку фактически это начало прокурорского реагирования (акты только внесены), в дальнейшем рассмотрим все варианты. Если будут основания для решения вопроса о той или иной ответственности, мы их, естественно, рассмотрим, - добавил прокурор.