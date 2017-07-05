Мэру Омска посоветовали поторопиться с назначеним главного городского архитектора 

Сегодня, 5 июля, на заседании Омского городского совета поднимался вопрос о назначении главного архитектора. Предыдущий руководитель департамента Анатолий Тиль подал в отставку неделю назад, а в понедельник, 3 июля, его признали виновным в превышении должностных полномочий и тут же амнистировали. Сейчас обязанности главы департамента исполняет Евгений Зоммер.

Депутаты озвучили предложение составить обращение мэру Омска Вячеславу Двораковскому, чтобы ускорить решение данного вопроса.

Город почти два года остаётся без главного архитектора. Поэтому предлагаю совету отправить такое предложение: если есть кандидатура, то назначить директора департамента, а если нет, то хотя бы конкурс на это место объявить, - заявил депутат Юрий Федотов.

Анатолий Тиль был отстранён от работы в 2015 году после возбуждения в отношении него уголовного дела. Его подозревали в предоставлении коммерсантам земельных участков без торгов. В ходе следствия изначальный ущерб в 100 млн руб. снизился до 14 млн. В Центральном районном суде Тилю вынесли обвинительный приговор с наказанием 1,5 года условного заключения, которого экс-чиновник избежал в силу амнистии. Добавим, что Анатолий Тиль возглавлял департамент архитектуры и градостроительства с 2004 года.