Бывший главный архитектор Омска Анатолий Тиль попал под амнистию
Политика  •   3 июля 2017, 16:03, последнее обновление 3 июля 2017, 16:38  •  печать

Бывший главный архитектор Омска Анатолий Тиль попал под амнистию

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Обвиняемый в превышении должностных полномочий Антолий Тиль приговорён к 1,5 года лишения свободы условно, но амнистирован в честь Дня Победы

Сегодня, 3 июля, в Центральном районном суде Омска состоялось оглашение приговора бывшему главному архитектору города, экс-директору департамента архитектуры и градостроительства Омска Анатолию Тилю. Как сообщили ИА "Омск Здесь" в суде, чиновника приговорили к 1,5 года лишения свободы условно. Но он попал под амнистию, объявленную Государственной думой в честь Дня Победы.

Напомним, Анатолий Тиль обвинялся в превышении должностных полномочий. По двум из трёх эпизодов прокуратура отказалась от обвинения. В итоге ущерб, причинённый от действий Тиля бюджету, снизился с 14 млн руб. до одного миллиона. Ранее следователи считали, что городской чиновник без проведения торгов предоставил коммерсантам земельные участки для строительства на невыгодных для муниципалитета условиях.

На прошлой неделе Анатолий Тиль написал заявление на увольнение из мэрии. Как отметил мэр Омска Вячеслав Двораковский, он это сделал по собственному желанию.

Теги  •  #амнистия #Анатолий Тиль #суд

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  3 июля 2017, 19:32

Да такое я думаю бывает везде и тут нечему удивляться здесь. Думаю многие согласны.

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Сергей Грушин  •  3 июля 2017, 17:13

Ну вот, а потом правительство удивляются, почему народ за Навальным на митинги идёт.

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