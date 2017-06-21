Омские депутаты одобрили уход вице-спикера Мамонтова

На сегодняшнем заседании Омского городского совета депутаты после заслушивания отчёта мэра Вячеслава Двораковского о проделанной работе рассмотрели вопрос о сложении депутатских полномочий первого вице-спикера Василия Мамонтова. Он решил покинуть городской представительный орган раньше срока.

Василий Мамонтов подал заявление о прекращении депутатских полномочий по собственному желанию с 21 июня, - сказала спикер горсовета Галина Горст. - О своих мотивах он расскажет потом лично.

Сам Василий Мамонтов на заседании горсовета не присутствовал. По словам Галины Горст, депутаты не будут избирать на оставшийся срок полномочий нового первого вице-спикера.

Весенняя сессия пятого созыва муниципального представительного органа завершается в конце июля. Новый состав Омского городского совета будет избран 10 сентября в единый день голосования.