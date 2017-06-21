Вячеслав Двораковский: Муниципалитет получает 4,5 копейки с рубля собранных налогов
Политика  •  21 июня 2017, 10:57  •  печать

Вячеслав Двораковский: Муниципалитет получает 4,5 копейки с рубля собранных налогов

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Вячеслав Двораковский призвал изменить практику пополнения городского бюджета.

В ходе сегодняшнего отчёта перед Омским городским советом мэр Омска Вячеслав Двораковский решил обратиться к будущим депутатам и своему потенциальному преемнику. Градоначальник призвал изменить практику формирования городского бюджета, когда муниципалитет получает лишь 4,5 копейки с рубля собранных налогов.

В реальных бюджетных условиях мы сумели двигаться вперёд, - сказал Двораковский. - Мы не скрываем, что живём на 4,5 копейки с рубля собранных налогов. На заседании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов подобная практика признана шокирующей... Хочу обратиться к будущим депутатам и мэру. Подобную практику надо изменить. В том числе на законодательном уровне.

Градоначальник выразил надежду, что работа его команды по борьбе с процессингом будет продолжена. "Принцип преемственности должен быть соблюдён, - считает Вячеслав Двораковский. - Стратегия развития города до 2025 года должна быть продолжена".

Теги  •  #бюджет #Вячеслав Двораковский #отчет

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