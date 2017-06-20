Вице-спикер Омского горсовета Василий Мамонтов досрочно сдаёт мандат

Сегодня, 20 июня, за день до пленарного заседания Омского городского совета стало известно об отставке вице-спикера представительного органа Василия Мамонтова. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет "СуперОмск". С самим Василием Мамонтовым связаться не удалось, на телефонные звонки народный избранник не отвечает. По неподтверждённым данным, на подобный шаг депутат вынужден был пойти по состоянию здоровья.

Ожидается, что отставку должны принять завтра, на заседании Горсовета.

Напомним, Василий Мамонов является первым заместителем председателя Омского городского совета, представляет фракцию "Единая Россия".