В Омском горсовете поддержали введение повременного проездного

На сегодняшнем заседании Омского городского совета директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко представил проект решения о введении повременного электронного проездного билета в общественном транспорте. Стоимость одной поездки по электронному проездному составит 22 рубля. В случае если в течение получаса делается пересадка, то стоимость второй поездки составит всего 1 рубль.



Новый электронный проездной при балансе больше и равном 22 рублям будет действовать три года. В департаменте транспорта рассчитывают, что такая форма оплаты позволит привлечь новых пассажиров и увеличить доходы муниципальных предприятий. В перспективе время действия дешёвых пересадок может быть увеличено. Также к проекту могут подключиться частные перевозчики.