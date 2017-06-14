В Омском горсовете поддержали введение повременного проездного
Общество  •  14 июня 2017, 12:35, последнее обновление 14 июня 2017, 12:37  •  печать

В Омском горсовете поддержали введение повременного проездного

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Представительный орган проголосовал за введение повременного электронного проездного.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко представил проект решения о введении повременного электронного проездного билета в общественном транспорте. Стоимость одной поездки по электронному проездному составит 22 рубля. В случае если в течение получаса делается пересадка, то стоимость второй поездки составит всего 1 рубль.

Новый электронный проездной при балансе больше и равном 22 рублям будет действовать три года. В департаменте транспорта рассчитывают, что такая форма оплаты позволит привлечь новых пассажиров и увеличить доходы муниципальных предприятий. В перспективе время действия дешёвых пересадок может быть увеличено. Также к проекту могут подключиться частные перевозчики.

Теги  •  #общественный транспорт #проездной билет

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