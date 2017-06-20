Татьяна Вижевитова в правительстве Омской области займётся экологией и обращениями граждан

Аппарат губернатора и правительства Омской области опубликовал проект указа главы региона о распределении обязанностей между членами кабинета министров. Так, новым куратором социального блока стал министр здравоохранения Андрей Стороженко, 20 июня повышенный до вице-губернатора.
Прежний куратор социального блока Татьяна Вижевитова, вернувшаяся на работу в мае после полугодового больничного, теперь будет координировать деятельность министерства природных ресурсов и экологии, главного государственно-правового управления и управления по работе с обращениями граждан губернатора.
Заключения на проект документа аппарат главы региона и правительства будет принимать до 26 июня.