Мэр Омска проверил Кировский округ

Мэр Омска Вячеслав Двораковский проверил ход работ на социально важных объектах Кировского округа, сообщает пресс-служба администрации города. Градоначальник оценил ход строительства детского сада на 310 мест в микрорайоне "Рябиновка". В прошлом году работы на объекте были заморожены, но в этом на его достройку выделено 190 млн рублей.

Мало дать людям только комфортное жилье — надо сформировать для них полноценную комфортную среду обитания со всей необходимой социальной инфраструктурой, - сказал Двораковский. - Мы — и городская, и областная власть — полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этом плане.

Досрочно закончен дорожный ремонт на улицах Граничной и Волгоградской. Методом термопрофилирования выполняются дорожные работы на улице Ватутина. "Термопрофилирование будет использовано не только на Ватутина, но и на улицах Суворова, Мельничной, Крупской, Заводской, - отметил мэр. - Дорожное покрытие на Красноярском тракте восстанавливают с помощью ресайклера. Но главное для нас — не технологии сами по себе, а качество работ. Контроль за ним налажен предельно строгий, и осуществляется он на всех этапах технологического процесса".

160 деревьев высадили в сквере героев-авиаторов в Авиагородке. Здесь перед Днём города пройдёт окружная "Флора". В сквере будут отремонтированы освещение, пешеходные дорожки, высажены цветы, установлены малые архитектурные формы и ограждение. На средства муниципального гранта оборудуют беговую дорожку.