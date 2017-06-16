Андрей Стороженко назначен заместителем губернатора Омской области

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении с 20 июня министра здравоохранения Андрея Стороженко вице-губернатором, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В соответствии с законодательством 19 июня Андрей Стороженко формально сложит с себя полномочия главы Минздрава. На следующий день он будет переназначен на эту должность.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", Андрей Стороженко будет курировать в региональном правительстве социальный блок. При этом он сохранит за собой министерский портфель. Сейчас у губернатора Омской области четыре заместителя: Андрей Новосёлов (первый зам), Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков и Игорь Бондарев.