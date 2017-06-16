Андрей Стороженко назначен заместителем губернатора Омской области
Политика  •  16 июня 2017, 15:56, последнее обновление 16 июня 2017, 16:05  •  печать

Андрей Стороженко назначен заместителем губернатора Омской области

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С 20 июня министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко станет заместителем главы региона.

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение о назначении с 20 июня министра здравоохранения Андрея Стороженко вице-губернатором, сообщает пресс-служба правительства Омской области. В соответствии с законодательством 19 июня Андрей Стороженко формально сложит с себя полномочия главы Минздрава. На следующий день он будет переназначен на эту должность.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", Андрей Стороженко будет курировать в региональном правительстве социальный блок. При этом он сохранит за собой министерский портфель. Сейчас у губернатора Омской области четыре заместителя: Андрей Новосёлов (первый зам), Татьяна Вижевитова, Владимир Компанейщиков и Игорь Бондарев.

Теги  •  #Андрей Стороженко #вице-губернатор

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  16 июня 2017, 17:31

Я думаю что многое изменится в хорошую сторону с назначением этого человека.

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