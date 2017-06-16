Руководителя для омской транспортной полиции нашли в Абакане

Полковник полиции Александр Кайзер сегодня представлен губернатору Виктору Назарову. Знакомить своего подчинённого с вверенной ему территорией приехал начальник управления на транспорте МВД России по СФО Дмитрий Курсанов.

Сегодня, 16 июня, состоялась рабочая встреча губернатора Омской области Виктора Назарова и начальника Управления на транспорте МВД РФ по Сибири Дмитрия Курсанова. На встрече присутствовал новый руководитель Омского линейного управления МВД России Александр Кайзер.

- Александр Андреевич Кайзер 19 лет занимает руководящие должности, последние десять лет возглавлял Абаканское линейное управление - одно из передовых подразделений, с высокими показателями раскрываемости транспортных преступлений. Уверен, будет вам помощником в решении государственных задач, обеспечении транспортной безопасности и порядка, - цитирует Курсанова портал областного правительства.

Виктор Назаров, в свою очередь, выразил уверенность в том, что новый начальник быстро освоится на новом месте, и даже пообещал всячески помогать Александру Кайзеру.

Александр Кайзер родился в Красноярском крае. Окончил Кемеровский государственный институт культуры, затем Красноярскую высшую школу МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1992 году, в должности участкового инспектора милиции. В дальнейшем работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. С 13 июля 2011 года по 01 июня 2017 года руководил Абаканским ЛО МВД России. Начальником Омского ЛУ МВД России назначен в июне 2017 года.

Фото: omskportal.ru