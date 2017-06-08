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Валентине Матвиенко рассказали об омском кластере социальных инноваций
Политика  •   8 июня 2017, 17:18  •  печать

Валентине Матвиенко рассказали об омском кластере социальных инноваций

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Омская область представила на всероссийском форуме первый в стране кластер социальных инноваций.

В подмосковном Красногорске прошло пленарное заседание второго форума социальных инноваций регионов, сообщает пресс-служба правительства Омской области. На заседании председательствовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Традиция проведения заложена в 2015 году на первом форуме социальных инноваций в Омске, - заявила Матвиенко. - За это время интерес к форуму заметно вырос. Для участия во втором форуме подано более 2 тысяч заявок и более 2,5 тысячи проектов и инициатив.

Идея Омской области о законодательном закреплении понятия и критериев социального предпринимательства получила поддержку министерства экономического развития России. Соответствующий законопроект готов и скоро будет внесён в Госдуму.

- Со временем мы пришли к пониманию того, что необходима структура, которая будет консолидировать социальных предпринимателей и координировать их работу, - рассказал губернатор Омской области Виктор Назаров. - И в этом году мы создали кластер социальных инноваций. Первый в России.

В рамках кластера предприниматели объединяются для совместного предоставления услуг. Например, дети прямо в детском саду могут получать медицинские услуги или люди с ограниченными возможностями здоровья в центрах реабилитации могут научиться работе на компьютере. По словам главы региона, ежедневно услугами социального кластера пользуется 640 человек.

За три года в Омской области доля негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, выросла с 2 до 18 %.

Теги  •  #Валентина Матвиенко #Совет Федерации #форум

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