Народный фронт вспомнил о пенсии вице-мэра Поповцева

На сегодняшнем круглом столе Общероссийского народного фронта, посвящённом проблеме золотых парашютов для чиновников, вспомнили бывшего первого заместителя мэра Омска Александра Поповцева, вышедшего на пенсию с муниципальной службы. Как ранее сообщал "Омск Здесь", администрация города ежегодно тратила на выплаты пенсионерам - бывшим муниципальным служащим 50 млн рублей.

Александр Поповцев отработал несколько лет и получает пенсию как зам мэра, - сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог", депутат Законодательного собрания Омской области Вячеслав Васильев. - При этом мы понимаем, сколько он внёс в развитие города и сколько получает. Это же несоответствие. И много таких вопросов.

Бывший начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области Александр Поповцев занимал должность первого заместителя мэра Омска с декабря 2013 года по начало декабря 2015 года. В администрации города он курировал вопросы подготовки к 300-летию Омска и повышения доходной части бюджета.

По мнению Вячеслава Васильева, многие чиновники приходят в администрацию города и правительство Омской области только для того, чтобы обеспечить собственную старость: "Там одни пенсионеры. Они туда приходят только для того, чтобы оттуда уйти на пенсию и получать эти доплаты. Хоть по администрации города, хоть в области, где идёт чехарда с министрами. Они год или два отработали и понимают, что всю жизнь будут получать доплаты к пенсиям".

До 2017 года госслужащие могли претендовать на доплату в 55 % от ежемесячного заработка, если отработали в органах исполнительной власти до одного года. Отработавшие 1-3 года могли претендовать на ежемесячную доплату в 65 %, отработавшие 3 года и более - 75 %. Отменённые через суд прокуратурой постановления мэрии Омска о доплатах к пенсии муниципальных служащих были заменены решениями Омского городского совета № 496 и 504, которые также были опротестованы надзорным органом. Протест прокурора города депутатами до сих пор не рассмотрен.