Мэрия Омска тратила на золотые парашюты чиновников по 50 млн рублей в год

На сегодняшнем круглом столе Общероссийского народного фронта, посвящённом проблеме золотых парашютов чиновников, представитель прокуратуры Омска Анастасия Петроченко рассказала о том, какие доплаты существовали для муниципальных служащих. Надзорный орган через суд добился отмены двух постановлений администрации города, регламентировавших доплаты к пенсии для чиновников. Ежегодно на эти цели тратилось 50 млн рублей.
- Каждый год по одному постановлению из бюджета города тратилось в год 20 млн, и 30 млн - по другому, - сказала Анастасия Петроченко. - Сейчас в областном суде рассматривается протест администрации города на решение Центрального районного суда, отменившего действия этих постановлений.
Действия отменённых нормативных актов были фактически восстановлены решениями Омского городского совета № 496 и 504, которые также опротестованы городской прокуратурой. Однако представительный орган до сих пор не рассмотрел протесты надзорного органа.
Администрация города в областном суде пытается оспорить отмену доплат к пенсии для муниципальных служащих.
На сегодняшнем круглом столе Общероссийского народного фронта, посвящённом проблеме золотых парашютов чиновников, представитель прокуратуры Омска Анастасия Петроченко рассказала о том, какие доплаты существовали для муниципальных служащих. Надзорный орган через суд добился отмены двух постановлений администрации города, регламентировавших доплаты к пенсии для чиновников. Ежегодно на эти цели тратилось 50 млн рублей.
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Какой-то спорный вопрос - по золотым парашютам - вроде бы и правильно, а вроде бы нет - большинство ведь из них за свою карьеру предостаточно наворовали...