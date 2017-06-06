В Омской области чиновникам на юбилей дарили по три зарплаты

На сегодняшнем круглом столе Общероссийского народного фронта, посвящённом проблеме золотых парашютов для чиновников, председатель ревизионной комиссии регионального штаба общественного движения Сергей Плотников рассказал о том, какие меры социальной поддержки существовали для региональных чиновников. Так, государственный служащий lдо 2017 года мог претендовать на получение единовременно трёх зарплат к юбилею.

После 50 лет каждые пять лет чиновник мог претендовать на единовременное получение трёх ежемесячных окладов, - сказал Плотников. - У меня жена учитель, и никто ей подобных премий не выплачивает.

До 2017 года госслужащие могли претендовать на доплату в 55 % от ежемесячного заработка, если отработали в органах исполнительной власти до одного года. Отработавшие 1-3 года могли претендовать на ежемесячную доплату в 65 %, отработавшие 3 года и более - 75 %.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", по двум постановлениям, которые затем были отменены прокуратурой через суд, администрация города тратила на поддержку пенсионеров, имевших стаж муниципальной службы, 50 млн рублей ежегодно. Затем отменённые постановления мэрии были фактически заменены решениями Омского городского совета № 496 и 504. Эти документы также опротестованы надзорным органом, но протесты прокурора Омска до сих пор не рассмотрены муниципальным представительным органом. Также мэрия пытается в областном суде опротестовать отмену постановлений о золотых парашютах.