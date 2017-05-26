Зарплата омских чиновников после их смерти перейдёт по наследству

Готовится очередная порция изменений в законодательство о пенсионных выплатах омским чиновникам, так называемых золотых парашютах. Аппаратом губернатора подготовлены поправки в указ главы региона, который регламентирует реализацию отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области. Напомним, именно этими выплатами интересовалась омская прокуратура. Надзорное ведомство посчитало, что в условиях сложной экономической ситуации, омские госслужащие не должны получать пенсионные надбавки. Ежегодно на эти цели тратилось порядка 160 млн руб. На какое-то время экс-чиновников лишили денежного содержания, но был принят новый закон, который уже вступил в силу.

Похоже, губернатор решил подстраховать своих коллег-министров, недавно вышедших на пенсию. Ранее в СМИ озвучивалась возможная причина массового ухода руководителей министерств на заслуженный отдых. Новая редакция Кодекса могла лишить их пенсионных доплат. Однако согласно поправкам в указ главы региона, их получат даже те, кто покинул госслужбу не ранее 30 декабря 2015 года и не позднее 4 мая 2017 года.

Кроме того, у родственников чиновников будет возможность получать их зарплату после смерти. Правда, всего в размере 50 % от денежного вознаграждения умершего при исполнении своих должностных обязанностей.