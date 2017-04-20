Депутаты надели на омских чиновников "золотые парашюты"
Политика  •  20 апреля 2017, 18:28, последнее обновление 21 апреля 2017, 08:48  •  печать

Депутаты надели на омских чиновников "золотые парашюты"

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Областные парламентарии вернули сотрудникам органов государственной власти пенсионные надбавки. 

Сегодня, 20 апреля, руководитель аппарата губернатора Омской области Юрий Карючин представил депутатам Законодательного собрания проект закона, который возвращает все пенсионные надбавки бывшим госслужащим региона.

- Реализация закона планируется за счёт ассигнований, предусмотренных законом Омской области об областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов, а также не окажет влияния на достижение целей государственных программ, - сообщил Юрий Карючин. - Отмечу высокую социальную значимость закона. Кроме того, по вопросу возобновления доплаты к пенсии за выслугу лет в соответствии с кодексом граждане обращаются в администрацию президента, Законодательное собрание, к губернатору, этот вопрос является предметом разбирательств в судах. По состоянию на 18 апреля 2017 года к производству принято 26 исковых заявлений, пересматривающих в числе прочих требования о возобновлении выплаты пенсий, процентов и расходов на адвокатов.

Народные избранники приняли законопроект сразу в двух чтениях. Отметим, что условия предоставления пенсионных надбавок в новом законе ужесточили. Теперь размер пенсии за выслугу лет будет определяться исходя из срока службы чиновника: 55 % при замещении государственной должности от трёх до пяти лет, 65 % - от пяти до десяти лет, 75 % - от десяти лет и более.

Напомним, действие закона было приостановлено в прошлом году из-за внесённого прокуратурой протеста. Сотрудники контролирующих органов сочли, что в условиях трудной экономической ситуации и неисполненных социальных обязательств, омские госслужащие не должны получать пенсионные надбавки. Ежегодно на эти цели тратилось около 160 млн руб. из областного бюджета. Омские суды посчитали протест прокуратуры обоснованным, но чиновники подали апелляцию в Верховный суд, который согласился с их доводами. Генеральная прокуратура РФ решила оспорить это решение и внесла в Верховный суд надзорное представление. Оно ещё находится на рассмотрении, но в аппарате губернатора решили, что это не является основанием для отказа принятия закона. Мало того, чиновники уже предусмотрели средства на эти цели в областном бюджете.

Теги  •  #законодательство #золотые парашюты #прокуратура

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Комментарии
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Роман Орехов  •  20 апреля 2017, 18:36

Отличные предложения для пенсионеров, еще бы озвучили размеры пенсии без надбавок и с надбавками, просто проценты совсем ничего не говорят

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