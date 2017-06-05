Коммунисты используют победу Кошары на выборах в Омский горсовет

Два года понадобилось омскому обкому КПРФ, чтобы вернуть Анатолия Кошару в кресло главы Нововаршавки. Как ранее сообщал "Омск Здесь", в минувшее воскресенье коммунист победил на прямых выборах, получив 74,49 % голосов. Ему противостояли самовыдвиженцы Николай Леонидов (17,89 %) и Иван Решетников (3,45 %), а также кандидат от ЛДПР Олег Клюев (1,94 %).

В Нововаршавке практически два года не было главы, - напомнил в разговоре с "Омск Здесь" второй секретарь омского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Законодательном собрании Омской области Андрей Алёхин. - Исполнял обязанности бывший заместитель Анатолия Кошары… На выборах мы обеспечили жёсткий контроль, направив из города шесть человек. В Нововаршавке есть проблемы с водой, которые не может решить районный глава. Думаю, что Анатолий Васильевич [Кошара] все эти проблемы решит. Авторитет у него огромный.

Интересно, что на выборах главы Нововаршавки не было кандидата от "Единой России". В омском обкоме КПРФ полагают, что это было связано с данными социологических опросов, которые были в пользу Анатолия Кошары. Партия власти решила не рисковать своим брендом, ограничившись поддержкой самовыдвиженца Николая Леонидова.

В КПРФ не опасаются, что Кошара может повторить судьбу бывшего главы Кормиловского района Леонида Матиенко, который также был избран при поддержке партии, но не справился с управлением вверенной территорией и был отправлен в отставку. "Анатолий Кошара уже работал в таких условиях и имеет необходимый опыт, - уверяет Алёхин. - Местные проблемы ему известны. Более того, он профессиональный юрист, а это помогает решать многие вопросы. Отметим, что эта победа состоялась в преддверии выборов в Омский городской совет. Мы сейчас будем говорить об этом. Это заслуженная победа, над которой мы работали два года. Добиться возвращения прямых выборов было непросто".