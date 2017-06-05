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Коммунист Анатолий Кошара возглавит Нововаршавку
Политика  •   5 июня 2017, 13:35, последнее обновление 5 июня 2017, 13:41  •  печать

Коммунист Анатолий Кошара возглавит Нововаршавку

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На прошедших в Омской области выборах главы Нововаршавского городского поселения кандидат от КПРФ набрал почти 75 % голосов.

Анатолий Кошара

Сегодня Избирательная комиссия Омской области подвела итоги выборов главы Нововаршавского городского поселения Нововаршавского района. Напомним, они прошли вчера, 4 июня. По итогам подсчёта голосов победу одержал кандидат, выдвинутый Коммунистической партией России, - Анатолий Кошара. Он набрал 74,49 % голосов избирателей, пришедших на выборы. Кошара уже был руководителем поселения, но став депутатом райсовета, ушёл с должности.

Конкуренцию Кошаре составили ещё три кандидата. Олег Клюев от ЛДПР (он набрал 1,94 %), самовыдвиженцы Николай Леонидов (17,89 %) и Иван Решетников (3,45 %). По сообщению омского избиркома, выборы прошли без нарушений.

Добавим, руководителя поселения здесь не могли избрать больше года. Кроме того, Нововаршавка стала первым в регионе поселением, где выборы прошли по "новой старой схеме". Несколько лет назад после изменения избирательного законодательства право выбора руководителей органов местного самоуправления - глав муниципальных образований, сельских, городских поселений, районов и городов было предоставлено соответствующим Советам. В 2016 году областной парламент вернул городским и сельским поселениям прямое голосование.

Теги  •  #выборы #КПРФ #ЛДПР #Нововаршавка

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  5 июня 2017, 14:08

Почти 75% - огромное доверие к руководителю! Увидим, насколько он оправдает надежды избирателей.

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