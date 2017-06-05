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Омскому депутату Антону Дубелю нечем платить по долгам
Политика  •   5 июня 2017, 15:44, последнее обновление 5 июня 2017, 15:54  •  печать

Омскому депутату Антону Дубелю нечем платить по долгам

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Арбитражный суд Омской области признал обоснованным заявление о банкротстве народного избранника и ввёл процедуру реструктуризации долгов.

Сегодня, 5 июня, Арбитражный суд Омской области вынес определение о признании заявления о банкротстве депутата Горсовета Антона Дубеля и ввёл реструктуризацию долгов. Это означает, что Дубелю нечем платить по своим долгам. Тем не менее, если процедуру реструктуризации он пройдёт успешно, у него есть возможность избавиться как от задолженности, так и от прочих ограничений, связанных с банкротством. Но если по каким-либо причинам реструктуризация не удастся, должника признают банкротом.

Напомним, народный избранник-бодибилдер банкротится как физическое лицо. Соответствующее заявление в арбитраж он подал ещё в начале марта этого года. Самобанкротство депутата вызвано имеющейся задолженностью перед банком, которая составляет более 750 тыс. руб. Судебным приставам пришлось даже идти на крайние меры, ограничив выезд должника за пределы страны. С Антоном Дубелем связаться не удалось, телефон его общественной приёмной не отвечает.

42-летний Антон Дубель депутатом Омского городского совета стал в октябре прошлого года. До этого он работал руководителем аппарата регионального отделения политической партии "Справедливая Россия", был помощником депутата Госдумы, профессионально занимался бодибилдингом.

Теги  •  #Антон Дубель #Арбитражный суд #банкротство

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